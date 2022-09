Covid, Bassetti: "Lavarsi le mani salva la vita"

Dispenser vuoti nei luoghi pubblici e un calo generale dell'attenzione all'igiene.

La lezione del covid sembra già un ricordo, nonostante si registri una nuova impennata degli attuali positivi. Certo, il contagio delle nuove varianti è sicuramente più gestibili ma è bene riportare l'attenzione sulla prevenzione. "Wash hands save lives", dicono nella comunità scientifica: "lavarsi le mani, salva la vita", ripete Matteo Bassetti direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino.

"Sulle mascherine credo sia giusto andare avanti - dice l'infettivologo - Mi auguro che le persone abbiano imparato in questi tre anni che lavarsi le mani è importante a prescindere dal covid; i dispenser nei luoghi pubblici, nelle scuole, negli aeroporti sono un fatto di civiltà. Prima ancora di pensare al covid, si pensi a tutti gli altri microbi che possono stare sulle mani e ci possono portare dei problemi".

Ma i canoni di igiene, entrati come mai prima nella nostra quotidianità durante la pandemia, sembrano essere già stati dimenticati: "Uno dei messaggi che noi infettivologi portiamo sempre è che lavarsi le mani salva la vita, quindi cerchiamo di non dimenticarcelo. In questo momento si parla troppo di tutto tranne di salute, di sanità e anche dei problemi infettivologi - continua Matteo Bassetti - me ne dispiaccio perché vuol dire essersi dimenticati da dove siamo partiti.

La corretta igiene delle mani, composta da lavaggio accurato e igienizzazione, può fare la differenza nella lotta al contagio: "Spero e mi auguro che si voglia continuare a divulgare questo approccio al lavaggio delle mani che dobbiamo continuare a insegnare a tutti gli italiani e anche nelle scuole.L’educazione rappresenta il primo tassello della prevenzione".