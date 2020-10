Coronavirus, Liguria 'chiusa' per tre notti

Dalle 21 di venerdì 30 ottobre alle 6 di lunedì 2 novembre la misura, già adottata nel Comune di Genova, che dispone limitazioni agli spostamenti, è estesa a tutto il territorio regionale. È consentita la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti. Sono consentiti gli spostamenti determinati da comprovate esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità o motivi di salute.

Con una seconda ordinanza, entrata in vigore in contemporanea, la soglia di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea urbano ed extraurbano (escluso il trasporto ferroviario) scende dall'80 al 60 per cento. Si tratta di ordinanze condivise con i sindaci dei capoluoghi e con Anci Liguria, fanno sapere dalla Regione.

Per quanto riguarda la limitazione di mobilità, «l’estensione del 'modello Genova' al resto della Liguria nelle prossime serate è indispensabile per dare un messaggio forte - dichiara il governatore Toti -, soprattutto ai giovani: vogliamo evitare che i nostri ragazzi corrano dei rischi di potenziali contagi, abbassando la guardia durante il prossimo fine settimana, in cui solitamente si festeggia anche Halloween. Devono prevalere responsabilità e massima prudenza. Non si tratta di un coprifuoco, ma di una forte raccomandazione a limitare gli spostamenti, se non indispensabili, evitando le occasioni di assembramento o aggregazione che possano in qualche modo favorire i contagi».

«Al di là di questa specifica misura – aggiunge Toti - rivolgiamo alle persone anziane e fragili una forte raccomandazione a fare una vita ritirata, evitando i luoghi affollati e ogni situazione di potenziale rischio».