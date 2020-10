Halloween, vietato passeggiare nella "notte delle streghe": ordinanza anti contagio in tutta la Liguria

«Firmerò un'ordinanza che estende quella del sindaco Bucci su tutta la regione per le serate di domani dopodomani e domenica che prevede limitazioni di mobilità dalle 21 alle 6». Così il presidente della Regione, Giovanni Toti nella consueta conferenza stampa sul covid in Liguria di giovedì sera.

Il provvedimento vuole prevenire le occasioni di contagio nel weekend di Halloween, periodo in cui, soprattutto i giovani, ci si maschera e si gira per la città o si partecipa a feste a tema mentre i bimbi bussano alle porte per "dolcetto o scherzetto".

«L’estensione del ‘modello Genova’ al resto della Liguria nelle prossime serate è indispensabile per dare un messaggio forte, soprattutto ai giovani», ha detto Toti.

«Vogliamo evitare che i nostri ragazzi corrano dei rischi di potenziali contagi, abbassando la guardia durante il prossimo fine settimana, in cui solitamente si festeggia anche Halloween. Devono prevalere responsabilità e massima prudenza. Non si tratta di un coprifuoco, ma di una forte raccomandazione a limitare gli spostamenti, se non indispensabili, evitando le occasioni di assembramento o aggregazione che possano in qualche modo favorire i contagi».