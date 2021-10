Green pass e tamponi: assalto alle farmacie, ma (per ora) il sistema regge

"Non ho ricevuto lamentele nè come Federfarma, nè come ordine". A poche ore dall'entrata in vigore dell'obbligo di green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati, Giuseppe Castello, presidente di Federfarma Genova, rassicura sull'assalto alle farmacie per i tamponi.

"I tamponi sul mercato si trovano senza problemi", spiega ancora Castello a GenovaToday, portando l'esempio della sua farmacia a Bolzaneto, dove l'ultimo ordine è stato fatto nel pomeriggio di mercoledì 13 ottobre, senza incontrare particolari difficoltà.

Un po' diversa la situazione per quanto riguarda le farmacie comunali, con le quali il Comune di Genova ha siglato un accordo per tamponi a prezzo calmierato per i dipendenti delle società partecipate. Secondo quanto riferiscono alcuni autoferrontranvieri, da mercoledì pomeriggio non si riesce a trovare un posto libero per effettuare il tampone.

Da questa mattina, dunque per quasi tutta la giornata, abbiamo provato a telefonare al numero che appare sul sito delle farmacie comunali, ma non abbiamo mai avuto la fortuna di trovare qualcuno che rispondesse.

Qualche problema invece per i privati, in particolare per chi gestisce anche alcuni hub, dove, in base all'ordinanza annunciata dal governatore Toti, chi ha ricevuto la prima dose di vaccino potrà beneficiare di tamponi gratuiti. Da ieri sul sito della Casa della salute appare questo banner: "Attenzione! I voucher tamponi sono momentaneamente esauriti. Hai già acquistato un voucher e devi prenotare? Scrivi a tamponi@casasalute.eu indicando il tuo numero di telefono e verrai ricontattato per fissare l'appuntamento. Hai già prenotato? Non devi fare nulla, recati in una struttura con i voucher. Si prega di non chiamare il centralino per l'acquisto di tamponi, grazie".