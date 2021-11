Green pass, tamponi a prezzo agevolato per autotrasportatori in porto e al mercato di Bolzaneto

È iniziato, in fase sperimentale, il servizio di presidio messo a disposizione da Fai Liguria (Federazione autostrasportatori italiani) per l'effettuazione di tamponi rapidi, rivolto al settore dell'autotrasporto. Il presidio è presente dal lunedì al venerdì dalle ore 6 alle ore 9 presso il varco di Ponente del bacino di Sampierdarena, quindi sempre dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12 presso il centro agroalimentare di Genova Bolzaneto.

A disposizione a un prezzo agevolato, il servizio è rivolto a tutti gli autotrasportatori, che necessitano di effettuare in pochi minuti il tampone ed essere in possesso immediato di certificazione green pass per l'espletamento del proprio lavoro.

"L'obiettivo della nostra federazione è quello di rispondere alle esigenze degli autotrasportatori e proprio in quest'ottica ci siamo messi a disposizione con personale formato e professionale", spiega il presidente di Fai Liguria, Davide Falteri.

Il servizio è stato messo a disposizione grazie alla collaborazione tra Fai Liguria, Confcommercio Genova, Consorzio Global, Sgm e la Croce Bianca di Cornigliano, che è presente con i propri mezzi di soccorso.