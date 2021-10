"Il green pass è discriminatorio", a scuola arriva la polizia

Giovedì 7 ottobre 2021 il dirigente di una scuola di Marassi ha chiesto l'intervento della polizia. Due genitori, impossibilitati a entrare all'interno dell'istituto in quanto privi di green pass, hanno iniziato a criticare il certificato verde, definendolo discriminatorio.

All'arrivo della volante, i due si erano già allontanati. Dunque nessun provvedimento nei confronti dei due genitori, che comunque, fanno sapere dalla questura, non hanno creato particolari disordini.

Si tratta del primo intervento del genere a Genova per le volanti della polizia presso una scuola in seguito a proteste di genitori per la richiesta di green pass.