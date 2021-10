Il nuovo Psi invita a firmare il referendum per abolire il green pass

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Nuovo Psi di Genova, il presidente della sezione "Bettino Craxi" Emanuele Arbato scende in campo contro il Green Pass, e invita tutti i simpatizzanti a firmare la petizione per chiedere l'abrogazione del Green Pass. presso la sede di via Toscanelli a Sestri Ponente.

Emanuele Arbato: "io da buon socialista da sempre vicino ai cittadini e schierato dalla parte dei lavoratori e dei loro diritti credo che il Green Pass sia un atto discriminatorio volto a penalizzare le scelte di ogni singolo individuo, un imposizione dittatoriale che non ha nulla a che fare con i nostri valori sociali e liberali, pertanto io ed il mio gruppo prendiamo le distanze da chiunque sia pro Governo Draghi visti anche i cospiqui rincari del prezzo di carburanti e metano e GPL.

Per informazioni e chiarimenti tel. 342 624 6751.