Green pass, picchetti ai varchi portuali e manifestazione sotto la prefettura

Nel giorno in cui scatta l'obbligo del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, è iniziata la protesta dei portuali. Un gruppo di lavoratori sta manifestando al varco di Pra', un altro gruppo al varco Etiopia. Da quanto si apprende dal porto, l'operatività dello scalo non è compromessa.

"Noi lavoratori portuali del terminal Psa Genova Pra' - si legge in un volantino - confermiamo che dal 15 ottobre, se l’Azienda riterrà di applicare la normativa sul green pass, saremo nostro malgrado costretti a non entrare nel posto di lavoro. Faremo tutto il possibile per opporci ad una norma fortemente discriminatoria, che viola il diritto al lavoro e le libertà personali, e che non ha il minimo fondamento sanitario".

"Non cadremo nel tranello del tampone gratuito - proseguono i portuali del Psa di Genova Pra' contrari al green pass -. Abbiamo lavorato sempre, anche in piena emergenza sanitaria, e nessuno si è mai preoccupato di noi. Oggi che si vede la fine della pandemia, come detto da qualcuno, non cediamo a nessun ricatto e non accettiamo alcuna discriminazione".

"Lotteremo uniti per le nostre famiglie - concludono i portuali -, i nostri figli, i nostri amici ed anche per i nostri colleghi, che oggi ci voltano le spalle, ma che presto si uniranno a noi. La nostra lotta sarà la lotta di tutti. Genova, 'Superba per uomini e per mura', è tornato il momento di dimostrarlo".

Libera piazza invece ha organizzato un presidio sotto la prefettura. Previste due assemblee davanti alla sede di Amt.

