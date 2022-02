Informazioni e problemi green pass: raddoppiati gli sportelli di Asl 3

Sono state potenziati gli sportelli sul territorio genovese della Asl 3 per la risoluzione delle problematiche relative al green pass. Con l’obiettivo di aumentare la capillarità del servizio i punti passano infatti da tre a sei: uno per distretto. Ai tre uffici distrettuali, attivi già dalla scorsa settimana, di Quarto, Voltri e Via XII Ottobre si aggiungono le sedi di Struppa, Fiumara e Bolzaneto. L’accesso agli sportelli è diretto; per ogni distretto è prevista anche una mail per agevolare il percorso senza doversi spostare.

Uffici Asl 3 green pass

Ponente-distretto 8: Casa della Salute, piazza Odicini 4, Genova Voltri (martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30. mail: greenpass.dss8@asl3.liguria.it)0

Medio Ponente-distretto 9: Palazzo Salute Fiumara, Via Operai 80, Genova Sampierdarena stanza 18 al primo piano (lunedì, mercoledì, venerdì ore 8-10, da lunedì 7 febbraio. Mail: greenpass.dss9@asl3.liguria.it).

Valpolcevera e Valle Scrivia-distretto 10: via Bonghi 6, Genova Bolzaneto locali sud/Accoglienza Piano terra (lunedì e mercoledì ore 9 -11, da lunedì 7 febbraio. Mail: greenpass.dss10@asl3.liguria.it).

Centro-distretto 11: via XII Ottobre 10, primo piano, stanza accettazione prelievi (martedì dalle 14 alle 17. Mail: greenpass.dss11@asl3.liguria.it).

Valbisagno e Valtrebbia-distretto 12: Palazzo della Salute di Struppa, via Struppa 150 stanza 72 piano terra (lunedì e venerdì ore 8.30-12.30, da venerdì 4 febbraio. Mail: greenpass.dss12@asl3.liguria.it).

Levante-distretto 13: Casa della Salute di Quarto, via G. Maggio 6 (giovedì dalle 9 alle 12. Mail: greenpass.dss13@asl3.liguria.it).