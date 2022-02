Problemi al green pass, si sposta lo sportello di Asl 3

Lo sportello per la risoluzione delle problematiche relative al green pass della Asl 3 di via XII Ottobre si sposta alla Sala Chiamata del porto in piazzale San Benigno. Di seguito le nuove modalità di accesso.

Solo per domani, martedì 15 febbraio, lo sportello sarà attivo dalle 14 alle 17; successivamente l’ufficio sarà aperto il mercoledì (anche dopodomani 16 febbraio pv) dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Asl 3 ricorda che al fine di evitare spostamenti è possibile inviare la problematica con documentazione o le richieste all’indirizzo greenpass.DSS11@asl3.liguria.it; a potenziamento del nuovo sportello è stata attivata, con la stessa finalità, anche la mail greenpass.chiamatadelporto@asl3.liguria.it

Uffici Asl 3 green pass

Oltre a quello del distretto 11 sono attivi altri cinque sportelli sul territorio genovese, per ognuno è prevista anche una mail per agevolare il percorso senza doversi spostare.

Ponente-distretto 8: Casa della Salute, piazza Odicini 4, Genova Voltri (martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30. mail: greenpass.dss8@asl3.liguria.it).

Medio Ponente-distretto 9: Palazzo Salute Fiumara, Via Operai 80, Genova Sampierdarena stanza 18 al primo piano (lunedì, mercoledì, venerdì ore 8-10. Mail: greenpass.dss9@asl3.liguria.it).

Valpolcevera e Valle Scrivia-distretto 10: via Bonghi 6, Genova Bolzaneto locali sud/Accoglienza Piano terra (lunedì e mercoledì ore 9 -11. Mail: greenpass.dss10@asl3.liguria.it).

Valbisagno e Valtrebbia-distretto 12: Palazzo della Salute di Struppa, via Struppa 150 stanza 72 piano terra (lunedì e venerdì ore 8.30-12.30. Mail: greenpass.dss12@asl3.liguria.it).

Levante-distretto 13: Casa della Salute di Quarto, via G. Maggio 6 (giovedì dalle 9 alle 12. Mail: greenpass.dss13@asl3.liguria.it).