Effetto green pass sui vaccini in Liguria: 5.500 prenotazioni in due ore

Effetto green pass in Liguria con oltre 5.500 prenotazioni nelle due ore successive all'ufficializzazione delle nuove misure varate dal governo Draghi per far fronte alla pandemia. "È il segnale che sempre più italiani stanno scegliendo la migliore strada percorribile - ha commentato il presidente della Regione Toti - e la scelta di usare il green pass è stato, senza dubbio, un incentivo. Bene, infatti, ha fatto il premier Draghi a ribadire oggi in conferenza stampa l’importanza dei vaccini come arma per combattere questo virus".

"Le prenotazioni registrate nelle due ore successive alle parole di Draghi - ha detto ancora il governatore - credo dimostrino che c’è un’Italia che ragiona, che ha voglia di normalità e non ha voglia di tornare a chiudersi in casa a causa di decisioni sconsiderate o di libertà tutte supposte, perché la libertà delle persone è quella di poter girare in sicurezza non di poter stare chiuse in casa".

Nella serata di giovedì 22 luglio 2021 sono stati inoltre somministrati a Genova oltre 2mila vaccini nel corso dell'open night, iniziativa che sarà probabilmente replicata anche nelle prossime settimane, la Regione pensa anche a box per la vaccinazione ad accesso diretto (senza prenotazione) durante il giorno: "Credo che più i cittadini hanno possibilità di scegliere più si vaccinano: il mio obiettivo è dare tutte le opportunità possibili ai cittadini perché possano esercitare il loro diritto a vaccinarsi” ha concluso Toti.

Le nuove misure in breve

Green pass obbligatorio dal 6 agosto con almeno una dose di vaccino (o tampone negativo) per tutti i cittadini che hanno più di 12 anni nei ristoranti al chiuso, e nei locali dove si consuma al tavolo, per assistere agli spettacoli al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, partecipazione a concorsi. Le discoteche restano chiuse, il Governo ha istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo. Fuori dal decreto i temi di scuola, trasporti e lavoro; prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.