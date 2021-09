Green pass in consiglio comunale: Tursi vota sì

Per accedere alle prossime sedute del consiglio comunale sarà obbligatorio il green pass.

È stato deciso oggi, in aula rossa, dalla maggioranza dei consiglieri comunali, 34 su 37 presenti (10 da remoto), che hanno votato un ordine del giorno fuori sacco.

Il voto “impegna il sindaco e la giunta ad avviare un confronto con il Presidente del Consiglio comunale affinché, sentita la Conferenza Capigruppo, esaminata la normativa nazionale di imminente pubblicazione, quest’ultimo, secondo le prerogative stabilite dal regolamento del Consiglio comunale, dia seguito in tempi celeri agli adempimenti ivi previsti per la regolamentazione delle procedure di ingresso e di permanenza nell’aula del Consiglio comunale per il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori e tutto il personale applicato all’interno, nonché per il pubblico ove previsto dalla citata normativa d’urgenza”.