Covid: via mascherine al chiuso e green pass, ma non ovunque

Da oggi, domenica 1 maggio, decade l'obbligo d'indossare le mascherine al chiuso e il green pass non è più obbligatorio per viaggiare, sedersi al tavolo di un ristorante o assistere a uno spettacolo aperto al pubblico. "Un ulteriore segnale di ritorno alla normalità per gli italiani e i liguri dopo due anni segnati dalla pandemia, dalla malattia, dalle tante difficoltà per molte categorie di lavoratori e da una socialità che per mesi è stata sacrificata". Così il presidente della Regione Liguria in merito alle nuove regole.

"In via precauzionale - ricorda il governatore -, l'uso della mascherina resterà obbligatorio fino al 15 giugno solo sui trasporti pubblici, a eventi e spettacoli al chiuso e nei luoghi della sanità, comprese le Rsa. Ma siamo sulla strada giusta per liberarci dal virus e lasciarci per sempre alle spalle le limitazioni".

"In Liguria i nuovi positivi di sabato (qui il bollettino) sono 1.283 - ha aggiunto il presidente della Regione - ma gli ospedalizzati sono scesi di un'altra unità così come le persone sottoposte a isolamento domiciliare (-174). E fortunatamente i cittadini più esposti ai danni gravi che possono essere causati dal covid si stanno mettendo in sicurezze con già 12.509 quarte dosi prenotate da over 80 e ultrafragili".

Covid, incidenza stabile in Liguria

"Il quadro epidemiologico - spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi - presenta una situazione stabile per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi. Dopo il picco di gennaio e la discesa avvenuta nel mese di febbraio, la situazione si è sostanzialmente stabilizzata per diverse settimane. Il dato principale resta quello della pressione ospedaliera: abbiamo raggiunto il punto più basso a cavallo tra febbraio e marzo, dopodiché siamo stati sostanzialmente stabili con una trentina di ingressi giornalieri nei nostri ospedali, fino a metà aprile. Poi c'è stato un leggero incremento fino a 40 accessi giornalieri, ma nell'ultima settimana abbiamo visto nuovamente una discesa degli ingressi nei nostri ospedali, tornando ai livelli precedenti, con effetti positivi anche sulla pressione ospedaliera e con la curva che è tornata a scendere".

90% positivi ricoverati per altre patologie

"Ad oggi nella Clinica di Malattie infettive - spiega il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti - soltanto un paziente è affetto da polmonite da covid. Oggi il 90% di quelli che sono classificati come pazienti covid in ospedale, nella realtà si trovano ricoverati per altre patologie e incidentalmente sono positivi al tampone".

Dove resta il green pass

Da domenica 1 maggio il green pass non è più obbligatorio per viaggiare, sedersi al tavolo di un ristorante o assistere a uno spettacolo aperto al pubblico. L'obbligo di presentare la certificazione verde - che si è dimostrata volano per raggiungere un alto livello di immunizzazione - resterà invece per accedere alle strutture sanitarie: fino al 31 dicembre infatti resta l'obbligo vaccinale per tutti coloro che lavorano nelle strutture sanitarie - pena la sospensione dello stipendio - così come rimane fino al 15 giugno per gli over 50, le forze dell'ordine e il personale scolastico: in questo caso è prevista anche una sanzione di 100 euro per chi non lo rispetta.

Non sarà invece più richiesto alcun green pass, né quello 'super' né quello base, per accedere nei luoghi al chiuso, così come nemmeno per spettacoli ed eventi all'aperto, si potrà accedere liberamente senza dover mostrare alcun certificato tanto negli stadi che ai concertoni. Niente green pass nemmeno per concorsi pubblici, mense, per frequentare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e cerimonie, convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco.