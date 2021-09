Green pass obbligatorio sul posto di lavoro: regole, multe e sanzioni

L'obbligo dovrebbe entrare in vigore a metà mese, in arrivo il nuovo decreto del governo

Green pass obbligatorio nei posti di lavoro. La strada sembra ormai tracciata, giovedì 16 settembre alle ore 16 il consiglio dei ministri estenderà l'obbligo di green pass a "tutti i lavoratori pubblici e privati in qualsiasi luogo di lavoro". Rimangono solo alcuni nodi da sciogliere che riguardano la data dell'entrata in vigore dell'obbligo, cosa succederà a chi non avrà il green pass e se i tamponi saranno gratuiti come richiesto dai sindacati.

Green pass obbligatorio nei posti di lavoro, da quando?

Il decreto verrà approvato giovedì dal consiglio dei ministri e dovrebbe prevedere l'obbligo a partire dal prossimo 15 ottobre. La data è emersa dalla cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza che si è tenuta nella mattinata di giovedì a Palazzo Chigi. Al tavolo, apprende l'Adnkronos, non è arrivato un testo, ma c'è stato un confronto sulle misure che il governo si appresta ad adottare. Esclusi, naturalmente, quei lavoratori che, per comprovati motivi di salute, non possono vaccinarsi

Cosa succede ai lavoratori senza green pass?

I sindacati avrebbero preferito l'introduzione per legge dell'obbligo vaccinale, ma secondo quanto si apprende il Governo avrebbe constatato la difficoltà "nel controllare il rispetto dell'obbligo vaccinale su scala nazionale", sì quindi all'obbligo, ma solo per quello che riguarda il green pass. Secondo quanto appreso dall'agenzia Adnkronos i dipendenti che si presenteranno al lavoro senza green pass saranno considerati assenti ingiustificati. Quanto alle sanzioni il testo su cui verrà presa una decisione prevede la sospensione dal lavoro e stop allo stipendio dopo 5 giorni di assenza per coloro che sono sprovvisti di green pass. In sintesi, la stessa linea adottata per la scuola potrebbe invece essere adottata per gli altri lavoratori del pubblico e del privato. Se invece verranno sorpresi sul posto di lavoro senza il passaporto vaccinale (entrati dunque sfuggendo ai controlli) allora per loro scatterà anche una multa tra i 400 e i 1000 euro.

I tamponi saranno gratuiti?

I sindacati hanno chiesto che nei luoghi di lavoro i test siano gratuiti e che non ci siano per gli inadempienti né licenziamenti né demansionamenti strutturali. Tra le altre richieste quello che sia garantito il salario anche ai lavoratori in quaratena: su questo è quanto più necessario un intervento normativo dal momento che - come comunicato dall'Inps - l'istituto di previdenza non ha più fondi per pagare l'integrazione salariale. Questo nodo sarà sciolto dal premier Draghi nelle prossime ore, sembra che il governo sia intenzionato a proporre un prezzo ulteriormente ribassato rispetto a quanto era stato deciso con l'introduzione dell'obbligo di green pass per il personale scolastico.

Toti: "Ampia estensione per evitare obbligo vaccinale"

"Il governo ha convocato le Regioni alle 14.30 per illustrarci un provvedimento che, per quanto mi riguarda, auspico sia il più largo possibile. Se l'estensione dell'obbligo di green pass a tutti i settori produttivi del Paese verrà fatta, forse eviterà un'ulteriore stretta verso l'obbligo vaccinale". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine dell'inaugurazione della 61esima edizione del Salone nautico di Genova. "Vedremo le decisioni del governo e vedremo come reagiranno i cittadini italiani che, per la maggior parte, hanno agito con grande senso di responsabilità: se oggi siamo qui, è così- prosegue il governatore- il green pass nei posti di lavoro equivale alle norme anti infortunistiche, equivale alla lotta al lavoro nero, è una grande battaglia di sicurezza e di civiltà a cui nessuno può sottrarsi".