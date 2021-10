Effetto 'green pass' nullo o quasi, ma per Toti i vaccini sono in "costante crescita"

Venerdì 5.485, sabato 4.824, domenica 934, lunedì 4.336, martedì 5.457, mercoledì 5.190. Sono le dosi di vaccino anti covid somministrate in Liguria a partire dal 15 ottobre, giorno dell'entrata in vigore del green pass anche per accedere ai luoghi di lavoro. Numeri in linea con quelli della settimana precedente, segno che l'estensione del passaporto non ha avuto particolari effetti sulla campagna vaccinale.

Discorso diverso per quanto riguarda i tamponi, aumentati in maniera esponenziale fino ai 16.693 registrati nel bollettino di martedì 19 ottobre. Nonostante questo, il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti parla di "trend in costante crescita" per quanto riguarda i vaccini.

"È un trend in lenta e costante crescita - dichiara Toti - quello delle vaccinazioni e delle prenotazioni negli ultimi quindici giorni da parte dei liguri che non avevano ancora aderito alla campagna vaccinale e che grazie all'effetto green pass hanno scelto di mettere in sicurezza se stessi e gli altri".

Le prenotazioni della prima dose da parte di chi non era ancora vaccinato - fanno sapere dalla Regione -, dal 5 ottobre ad oggi, ammontano infatti a 7.880; così come le vaccinazioni, dal 5 al 20 ottobre, con prima dose, sono state 23.593.

L'ultimo report della Fondazione Gimbe relativo alla settimana tra il 13 e 19 ottobre sembra però dare ragione al governatore: ogni 100mila liguri che non avevano ricevuto alcuna dose di vaccino, 5.241 persone si sono sottoposte alla prima somministrazione. Il dato standardizzato vede la Liguria al settimo posto tra le regioni italiane. Tuttavia, la popolazione vaccinata tra Ventimiglia e Sarzana è ancora sotto la media italiana.