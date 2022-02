Scadenza a 6 mesi: "La legge dice una cosa, il green pass un'altra"

Qual è la reale durata del green pass? C'è il rischio che una persona, come è capitato a un nostro lettore, lo scopra sulla propria pelle, finendo per rovinarsi la domenica. Nella tarda mattinata di lunedì 21 febbraio è arrivata in redazione una mail, il cui contenuto vale la pena rendere noto, per evitare che magari altri incappino nella stessa disavventura.

Prima di riportare il racconto del lettore, per chiarezza ricordiamo che dall'1 febbraio 2022 il green pass, per chi deve ancora completare il ciclo vaccinale con terza dose, ha durata effettiva di 180 giorni e non sei mesi. La dose 'booster' andrebbe fatta dopo cinque mesi dalla seconda.

"Non so se è una notizia o meno, ma almeno vi scrivo per raccontare l'accaduto e capire se c'è una discrepanza di dati/informazioni. Mi chiamo Mario, abito a Genova. Ieri - racconta -, complice la bella giornata, io e la mia compagna ci siamo recati a Camogli e abbiamo scelto per pranzare un piccolo bar vicino al mare (all'aperto, notare)".

"Viene richiesto il green pass, come da programma: il mio passa, quello della mia compagna no (entrambi due dosi, terza prenotata). Prova e riprova, niente da fare - prosegue il racconto -. Cartaceo, digitale, stesso risultato: non valido. Al ché il titolare ci guarda scocciato come se fossimo una specie di criminali e la mia compagna va subito sull'orlo di una crisi di nervi ('paghiamo le tasse, siamo gente normale, niente no vax o similia')".

"Preferisco andarmene (il titolare non voleva raccogliere le ordinazioni, ignorandoci) ma sinceramente stavo per chiamare i carabinieri per capire cosa succedeva - prosegue Mario -. Vengo al sodo (e alla 'non' notizia): la data del green pass della mia compagna è (seconda dose) 23/8/2021 e a casa mia 6 mesi di durata significano scadenza 23/2/2022".

"E invece no: il sistema green pass conta 180 giorni e non 6 mesi reali (che sono numeri ben diversi) - prosegue Mario -. Quindi? Che succede? Chi ha ragione? In Gazzetta Ufficiale si parla di 6 mesi, non di 180 giorni. Inoltre sul green pass stesso è riportata una dicitura fuorviante: 180 giorni (6 mesi) che ribadisco, non sono la stessa cosa.

"Il risultato è che abbiamo avuto la domenica rovinata e restano gli interrogativi: se tra oggi e il 23 febbraio avviene un qualsiasi controllo per la mia compagna che succede? La legge dice una cosa, il green pass un'altra", conclude amaramente Mario.