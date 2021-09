Green pass per il consiglio comunale, la proposta del Pd

Il Partito Democratico ha depositato un ordine del giorno che chiede l’applicazione del green pass per l’accesso ai lavori del consiglio comunale, una soluzione che permetterebbe la riapertura della Sala Rossa dopo circa un anno e mezzo di lavori a porte chiuse.

"Sarebbe sufficiente limitare la capienza degli spalti riservati ai cittadini, e consentire l’accesso dei soli possessori di green pass - ha spiegato il gruppo consiliare in una nota - una misura che tutelerebbe la salute dei consiglieri e del personale del Comune presente in aula e consentirebbe di riaprire alla partecipazione del pubblico".

"L’applicazione del green pass - ha aggiunto il Pd - non comporterebbe alcuna limitazione della democrazia consiliare, perché in ossequio alle disposizioni covid ancora oggi in vigore i consiglieri comunali che abbiano un oggettiva impossibilità a partecipare in presenza alla seduta possono collegarsi da remoto. Ci auguriamo che il consiglio comunale di martedì prossimo approvi la proposta all’unanimità".