Green pass sui bus e controlli, Ugl: "Preoccupati per la notte di Capodanno"

C'è preoccupazione fra gli autisti del trasporto pubblico locale genovese in vista delle giornate di festa e delle nuove regole stabilite dal governo. "A seguito delle nuove e sempre più stringenti misure messe in campo dal Governo per la lotta al covid, la segreteria Ugl Fna - dichiara Roberto Piccardo - è molto preoccupata per il personale. Le aggressioni sono sempre più numerose, sicuramente aumenteranno dal momento che ai passeggeri verrà chiesto di esibire la carta verde. I nostri verificatori verranno affiancati dalle forze dell'ordine, le quali sono qualificate a multare i trasgressori".

"La nostra preoccupazione maggiore - prosegue Piccardo - è per la notte del 31 dicembre e per le prime ore del primo gennaio, già in situazione normale si trasportano persone in stato di ebbrezza e molte volte violente, immaginiamo quest'anno. Abbiamo chiesto agli assessori competenti il massimo impiego di mezzi da parte delle forze dell'ordine, non solo a terra ma sui nostri mezzi, in modo da garantire la sicurezza di tutti".

"Abbiamo altresì richiesto l'impiego delle guardie giurate in modo capillare a bordo. Per noi la sicurezza è primaria rispetto al servizio erogato. Con l'attuale amministrazione fortunatamente c'è un ottimo dialogo e molta collaborazione, proprio per questo siamo disponibili, come sempre, a un confronto per mettere sul tavolo tutte le proposte per arrivate ad un risultato comune, la sicurezza di tutti".