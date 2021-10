Varco Etiopia, prosegue la protesta no green pass

Dopo la manifestazione del sabato, che ha visto protagonisti sia i portuali che i "no green pass" di Libera Piazza Genova, sono proseguiti anche nella giornata di domenica i blocchi dei varchi Etiopia e Albertazzi a Sampierdarena. Nella mattinata di lunedì la presenza più corposa rimane quella di varco Etiopia mentre nelle chat dei manifestanti rimbalzano richieste legate alla necessità di avere più persone nei pressi di varco Albertazzi, dove rimane una presenza più esigua.

Non si registrano disagi al traffico nella zona di Lungomare Canepa nella mattinata di lunedì 18 ottobre 2021, diverse persone si sono date comunque il cambio al presidio, altre hanno portato vettovaglie e coperte per coloro che hanno dormito nei pressi del varco Etiopia, l'unico dove di fatto rimane il blocco (anche grazie al supporto ricevuto da persone arrivate da Torino e da altre città) con i tir in coda.

Prosegue anche il presidio al Psa di Pra', ma non si registrano grossi disagi e il porto risulta sostanzialmente operativo.

Sul fronte dei trasporti pubblici Amt ha informato attraverso una nota che per la giornata di lunedì 18 ottobre il servizio è praticamente regolare a Genova mentre per quello che riguarda il servizio provinciale è prevista la soppressione di circa il 5% delle corse. Sempre garantiti i servizi per disabili, scuolabus e scolastici supplementari.