Green pass, Ugl: "Dal giorno 15 prevediamo disagi ai pendolari per mancanza di personale"

Mancano pochi giorni al 15 ottobre, giorno in cui il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici o privati, e il sindacato Ugl Fna torna a lanciare l'allarme su quello che potrebbe essere l'impatto nell'ambito del trasporto pubblico locale a Genova. Venerdì si terranno due assemblee davanti alla sede dell'azienda.

"Il diritto al lavoro durante la pandemia è una priorità, almeno per noi - dichiara Roberto Piccardo, dirigente sindacale Ugl Fna -. Mentre gran parte della popolazione era al sicuro, in casa durante il lockdown, gli autoferrotramvieri erano al lavoro. Si lavorava in condizioni incerte, senza essere sottoposti a screening, come succedeva per altre categorie, con la costante paura di portare a casa il virus dopo il turno di lavoro".

Questo sacrificio oggi sembra dimenticato - prosegue Piccardo -. La nostra è una battaglia contro il green pass per come è stato concepito in Italia, questo strumento altera le condizioni di accesso al lavoro e non possiamo restare indifferenti. Molti colleghi non si vaccineranno per paura o perché sconsigliato dai medici di famiglia a seguito di patologie pregresse, sicuramente non sono disponibili a pagare per recarsi al lavoro, per cui dal giorno 15 prevediamo disagi ai pendolari per mancanza di personale".

"Abbiamo scritto agli enti competenti affinché si scongiuri questa eventualità, mettendo in campo risorse aggiuntive per tamponi gratuiti - conclude Piccardo -. Il 15 faremo un'assemblea davanti ai cancelli della direzione affinché i lavoratori si sentato tutelati. Non lasceremo soli i lavoratori".

Il sindacalista fa presente inoltre il rischio ritardi nell'erogazione del green pass dopo essersi sottoposti al tampone a partire dal 15 ottobre, quando la richiesta potrebbe essere superiore a quella attuale.