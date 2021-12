Va al ristorante con il green pass di un altro, oltre alla multa scatta anche la denuncia

Fine settimana di controlli per la polizia di Genova impegnata nella verifica del rispetto delle normative anti covid.

In campo gli agenti dei commissariati della polizia amministrativa e sociale, del reparto prevenzione crimine Liguria e della questura che hanno svolto i controlli nei ristoranti, bar, centri commerciali e nei mercatini di Natale.

Nessuna multa tra i visitatori dei tre principali mercatini (piazza Della Vittoria, piazza Piccapietra, di San Nicola e di piazza Matteotti) e nei 53 esercizi commerciali controllati, ad eccezione di 2 locali, un ristorante ed un club privato, dove sono state sanzionate e denunciate due persone.

In un ristorante vicino all'aeroporto un giovane ha esibito un certificato green pass intestato ad un ultrasessantenne e si è così guadagnato, oltre alla sanzione, anche una denuncia per sostituzione di persona. Stessa doppia sanzione anche in un club di Sampierdarena dove un uomo ha cercato di eludere i controlli esibendo un certificato falso.

Controlli intensivi anche alle fermate di autobus e metro insieme ai verificatori Amt. Tra i passeggeri sono state sanzionate 23 persone poiché sprovvisti di green pass. Nonostante il massiccio impiego di forze per far rispettare le norme anti covid, non si sono interrotti nemmeno i servizi nel centro storico per il controllo della movida: segnalati in Prefettura, come assuntori di droghe, due giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti.