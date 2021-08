Green pass, dal Cts via libera al prolungamento a 12 mesi

Dal Comitato tecnico scientifico è arrivato venerdì 27 agosto parere positivo alla proposta di prolungamento della scadenza del green pass da 9 a 12 mesi. La scadenza del 'passaporto sanitario' si allinerebbe così ai dati sulla resistenza degli anticorpi al virus. La novità dovrebbe essere introdotta con un emendamento al decreto sugli obblighi legati al green pass, che sarà portato in Parlamento per la conversione il prossimo 6 settembre.

Il green pass è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un Qr Code per verificarne autenticità e validità. La Certificazione verde covid-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in zona rossa o zona arancione.

È inoltre necessaria per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

Dall'1 luglio la Certificazione verde covid-19 è valida come Eu digital covid certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. Ha diritto ad avere il green pass chi è stato vaccinato contro il covid-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarito da covid-19.