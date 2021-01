Ubriaco insulta i poliziotti durante coprifuoco, poi cerca di spogliarsi

Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2, una pattuglia di poliziotti ha denunciato in via Gramsci un 45enne genovese per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. L'uomo è stato anche sanzionato per ubriachezza, con conseguente allontanamento per 48 ore dal centro storico e per la violazione delle norme anti-covid.

Il 45 enne, un pluripregiudicato senza fissa dimora, con fare molesto e in tono molto provocatorio ha insultato senza alcun motivo gli agenti che transitavano in via Gramsci, poi, palesemente ubriaco, ha provato a spogliarsi.

Portato in Questura ha continuato con le invettive verso i poliziotti mettendosi in posizione di guardia per sfidarli. Nonostante gli agenti non rispondessero alle provocazioni e cercassero di mantenerlo tranquillo, l'uomo ha colpito uno di loro al braccio e ha ingaggiato una breve colluttazione, durante la quale nessuno è stato ferito.