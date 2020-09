Combattere il covid con l'intelligenza artificiale, Google sostiene l'Iit

Google.org ha recentemente assegnato al team di ricerca guidato da Diego Sona dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) un finanziamento per supportare il progetto “Ai for covid-19 prognosis” che si propone di aiutare lo staff medico nella lotta al covid-19 tramite l'intelligenza artificiale.

Il software, grazie agli algoritmi ideati e sviluppati in Iit, potrà eseguire diagnosi e prognosi più veloci partendo dai dati clinici dei pazienti e da una semplice radiografica toracica. In questo modo il personale medico potrà ottimizzare il processo di ospedalizzazione e i flussi di pazienti in terapia intensiva. Lo strumento baserà le sue analisi a partire da diverse centinaia di radiografie toraciche provenienti da vari ospedali italiani. Lo scopo dello strumento sarà quello di riconoscere la presenza di infezioni polmonari e prevederne il decorso a partire dall’analisi delle opacità a vetro smerigliato (Ggo) identificate nelle radiografie.

Queste opacità sono associate alla presenza dell’infezione del virus sars-cov-2 e sarebbero identificabili più facilmente mediante tomografia computerizzata. Tuttavia tale tecnica diagnostica, diversamente dalle unità radiografiche, richiede tempi di sanificazione lunghi e non sempre è disponibile nelle strutture ospedaliere. Il progetto “Ai for covid-19 prognosis”, grazie ad algoritmi di deep learning potrebbe rendere l'analisi delle radiografie idonea per una attività diagnostica e predittiva, del decorso della malattia, efficiente, veloce ed affidabile.

I fondi stanziati per l'iniziativa “Covid-19 Ai for Social Good” fanno parte dell'impegno di 100 milioni di dollari di Google.org per fronteggiare la pandemia covid-19. Le organizzazioni e gli istituti di ricerca sono stati selezionati, per il finanziamento dei progetti, attraverso un processo di revisione equo e basato sul merito. L’iniziativa ha finanziato progetti riguardanti le aree chiave in cui le ONG e le istituzioni accademiche hanno identificato un bisogno maggiore, ponendo un’attenzione particolare alle soluzioni applicabili a breve termine e a vantaggio delle popolazioni più vulnerabili. Tali aree includono la tutela del diritto alla salute, il monitoraggio e la previsione della diffusione delle malattie, il supporto degli operatori sanitari in prima linea, gli effetti secondari sulla salute pubblica e l’impegno relativo al tracciamento dei contatti nella massima tutela della privacy.

Il progetto “Ai for covid-19 prognosis” prevede l'assunzione di un ricercatore, che, supportato dal team Iit ideatore del progetto, si dedicherà per i prossimi 12 mesi a tempo pieno allo svolgimento del progetto in modo che ogni realtà clinica a livello globale la possa implementare nella pratica ospedaliera.