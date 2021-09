Vaccini covid, Toti: "Anche i più giovani stanno aderendo, siamo sopra la media nazionale"

Prosegue la campagna vaccinale in Liguria: i vaccinati sul territorio regionale con prima dose nella fascia 12-19 anni sono 59.024 pari al 59,52% sulla popolazione avente diritto. In particolare nella Asl 1 risultano 7.036, 10.459 nella Asl 2, 27.270 nella Asl 3, 5.306 nella Asl 4 e 8.953 nella Asl 5.

"Numeri molto importanti che dimostrano che anche i più giovani stanno aderendo, a dimostrazione che esiste un’aumentata consapevolezza dell’importanza del vaccino, a cui hanno contribuito le nostre campagne vaccinali, il cui successo ci fa ben sperare per l’inizio della scuola": queste le parole del presidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.

Sulla base dell’ultimo report della struttura commissariale del governo, fa sapere la Regione in una nota, la Liguria risulterebbe sopra la media nazionale per la vaccinazione con prima dose degli ultra 80enni con il 93,99% a fronte di una media nazionale del 92%. Stessa cosa per la fascia dai 70 ai 79 anni dove la Liguria risulta all’86,21% di vaccinazioni effettuate con prima dose a fronte di una media nazionale dell’85,81%, così come nella fascia 60-69 anni la Liguria risulta sopra la media nazionale con il 78,49% a fronte del 78,22% e in quella 50/59 dove la Liguria ha raggiunto il 75,42% della popolazione avente diritto vaccinata con prima dose a fronte di una media nazionale del 74,26%. Anche per il personale sanitario Liguria avanti rispetto all’Italia con il 93,26% di prima dose somministrata a fronte della media nazionale del 93,83%. Bene anche l’andamento del personale scolastico con un 90,54% di operatori scolastici che hanno già ricevuto la prima dose a fronte di una media nazionale dell’88,75%.

Per quanto riguarda i dati di oggi sono 143 i positivi su 3.098 tamponi molecolari e 5.605 test antigenici. Sul totale dei positivi 20 risultano nella Asl 1, 14 nella Asl 2, 48 nella Asl 3, 16 nella Asl 4 e 44 nella Asl 5. L’incidenza risulta diminuita fino a valori di 64 casi su 100.000 abitanti di cui 46 a Savona, 93 a Spezia, 88 a Imperia e 45 a Genova.