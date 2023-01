Covid: crollo dei contagi nell'ultima settimana in Liguria

Netta diminuzione in Italia dei casi di covid. Nell'ultima settimana (6-12 gennaio 2023) il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rilevato una discesa del 38,2% (da 135.977 a 84.060 nuovi casi) a livello nazionale, in Liguria il calo è ancora più rilevante con una discesa del 50,3%, miglior dato in termini percentuali in tutto il Paese. L'incidenza per 100mila abitanti in Liguria scende a 94, la media nazionale è di 143.

In Italia calano anche le persone attualmente positive (-52.539 nell'ultima settimana, pari a -12,9%), le persone in isolamento domiciliare (-51.235, pari a -12,9%), i ricoveri con sintomi (-1.295, pari a -16,8%) e le terapie intensive (-9, pari a -2,8%).

Nuovi casi in discesa in tutte le regioni: dal -10,9% della provincia autonoma di Bolzano al -50,3% della Liguria. Tra le province La Spezia registra un -57,1%, segue Savona con un -47,9%, poi imperia (-47,2%) e Genova (-46,2%), sono tra i dati più in discesa di tutto il Paese. Per quello che riguarda gli altri indicatori in Liguria: i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti covid sono al 3,1% e il dato è identico a quello nazionale, sopra la media invece i posti letto in area medica occupati da pazienti covid: 16,2% contro una media italiana di 10,1%. Dato tra i più alti del Paese (Solo in Umbria Calabria e Sicilia è superiore) ma in calo rispetto alla settimana precedente, quando era al 19,6%.