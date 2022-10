Covid in Liguria, nuovi casi in crescita oltre la media nazionale

Continua la crescita dei nuovi casi di covid in Liguria. Secondo il nuovo rapporto della Fondazione Gimbe, nell'ultima settimana l'aumento è stato del 54,4%, più della media del Paese cresciuta del 51,9%. Nella settimana a cavallo tra settembre e ottobre, la provincia ligure più colpita è stata quella della Spezia con 452 nuovi casi ogni 100mila abitanti (+57,7%), seguita da Savona con 436 (+69,6%), Imperia con 435 (+65,6%) e Genova con 360 (+46,8%).

Tuttavia, resta ancora contenuto il dato dei contagiati: in Liguria ci sono 488 positivi ogni 100mila abitanti, quarto miglior dato regionale del Paese, dove la media si attesta a 830. Sopra la media nazionale la pressione ospedaliera: risulta occupato da pazienti positivi l'8,5% dei posti letto in area medica, contro il 7,6% del dato italiano, e il 2,8% di quelli in terapia intensiva, contro l'1,7%.

Sul fronte della campagna vaccinale, la Liguria continua a fare meglio della media del Paese per quanto riguarda la somministrazione delle quarta dose: coperto il 19,2% dei liguri aventi diritto, contro il 17,7% degli italiani. Lo stesso non si può dire per gli altri indicatori vaccinali: ancora senza terza dose è il 16,9% dei liguri contro il 15,6% degli italiani, mentre il tasso di copertura vaccinale nella popolazione più giovane (5-11 anni) è fermo al 30,1%, a fronte di un dato nazionale del 38,5%.

Il 12,7% dei liguri con più di cinque anni non ha ricevuto nemmeno la prima dose, mentre il dato italiano si attesta all'11,8%.