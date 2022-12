Covid, impennata di nuovi casi in Liguria

Continuano a crescere, a livello nazionale, i ricoveri covid nei reparti ordinari, +11%, e in terapia intensiva, +28%, mentre restano stabili i contagi. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana dal 25 novembre all'1 dicembre, in particolare, nella settimana, i ricoveri con sintomi sono stati 8.458 contro 7.613 dei sette giorni precedenti e le persone ricoverate nelle terapie intensive 320 contro 250.

La Liguria è la regione in cui si registra il maggior incremento dei nuovi casi. A livello nazionale si evidenzia una sostanziale stabilità dei nuovi casi (227.420 contro 229.122 della settimana precedente) mentre sono in aumento anche i casi attualmente positivi (507.169 contro 492.457), le persone in isolamento domiciliare (498.391 contro 484.594). In termini assoluti, i posti letto covid occupati in area critica, dopo aver raggiunto il minimo di 203 il 10 novembre, sono saliti a 320 l'1 dicembre; in area medica, dopo aver raggiunto il minimo di 6.347 l'11 novembre, hanno raggiunto quota 8.458 l'1 dicembre.

All'1 dicembre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti covid è del 13,3% in area medica (dal 5% della Provincia autonoma di Bolzano al 35,5% dell'Umbria) e del 3,2% in area critica, dall'1% della Provincia autonoma di Bolzano al 6,5% dell'Emilia-Romagna. "Aumentano gli ingressi giornalieri in terapia intensiva con una media mobile a 7 giorni di 40 ingressi/al giorno rispetto ai 30 della settimana precedente", conferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe.

"Sul fronte dei nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - non si registrano sostanziali variazioni (-0,7%): dai 229mila della settimana precedente si attestano a quota 227mila, con una media mobile a 7 giorni che supera i 32mila casi al giorno".

Sette regioni registrano un incremento dei nuovi casi (dal 5,7% della Basilicata al 14,4% della Liguria) e 14 un calo (dal -0,6% dell'Emilia-Romagna al -21,1% della Provincia Autonoma di Bolzano). In 41 Province si rileva un aumento dei nuovi casi (dal +0,7% di Bergamo al +48,6% di Reggio Calabria), in 66 una diminuzione (dal -0,3% di Salerno al -25,2% di Sondrio).

L'incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti in 25 province: Rovigo (911), Vicenza (711), Padova (711), Ferrara (710), Venezia (634), Treviso (618), Forlì-Cesena (609), La Spezia (582), Verona (577), Mantova (575), Teramo (562), Pescara (560), Fermo (542), Genova (541), Ancona (538), Reggio nell’Emilia (538), Lodi (537), Pordenone (534), Massa Carrara (526), Ravenna (524), Pavia (515), Bologna (508), Cremona (505), Torino (502), Gorizia (501).