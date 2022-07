Covid, Gimbe: oltre il 10% dei liguri non ha ricevuto nemmeno la prima dose

Contagi covid in regressione nell'ultima settimana in Liguria, come in buona parte dell'Italia. Secondo il report della Fondazione Gimbe, negli ultimi sette giorni i nuovi positivi sono stati il 17% in meno rispetto alla settimana precedente, un calo più contenuto rispetto al -25% della media italiana.

La provincia più colpita è La Spezia, con 881 positivi ogni 100mila e un calo di nuovi casi del 15,4%. Segue Imperia con 807 e -4,4%, poi Genova con 731 e -21,5% e chiude Savona con 715 e -13,3%. In regione restano 1.484 i casi attivi ogni 100mila abitanti, decisamente sotto la media nazionale di 2.356 positivi ogni 100mila persone.

Decisamente sopra la media nazionale, invece, la pressione sugli ospedali. I posti letto in area medica sono occupati al 27,8%, contro una media italiana del 17%, mentre le terapie intensive sono piene al 6% contro il 4,4% nazionale.

Sul fronte vaccinale, solo l'11,9% dei liguri aventi diritto ha ricevuto la quarta dose, a fronte del 12,9% degli italiani. Terreno da recuperare anche per quanto riguarda la terza dose: in Liguria manca al 17,5% dei vaccinabili, in Italia al 16,3%.

Nel complesso, il 12,7% dei liguri con più di cinque anni non ha ancora ricevuto nemmeno la prima dose, contro l'11,9% della media nazionale. Liguria indietro anche nella copertura dei più piccoli: solo il 30,1% di chi ha tra i cinque e gli undici anni ha ricevuto almeno una dose, a fronte del 38,3% del dato italiano.