Il coronavirus allenta la morsa, Toti esulta: «Genova e Savona hanno dati da zona bianca»

Genova e Savona hanno ufficialmente dati da zona bianca: con un’incidenza rispettivamente di 44 e 49 casi di coronavirus ogni 100mila abitanti a settimana, il capoluogo ligure e il savonese rientrano di fatto nelle zone in cui - in linea teorica - sarebbe possibile allentare le misure di sicurezza.

A dare l’annuncio, dopo giorni in cui lo aveva anticipato, è stato sabato pomeriggio il presidente della Regione, Giovanni Toti, che ha chiarito soddisfatto che «presto tutta la Liguria, che è già a quota 56, arriverà a questo grande obiettivo. Grazie all’impegno della nostra sanità e di tutti liguri: siamo una “squadra fortissimi”».

Venerdì sera Filippo Ansaldi, responsabile della Prevenzione di Alisa, aveva delineato il quadro epidemiologico in Liguria commentando l’ultimo report dell’Iss: marcata discesa dell'incidenza, e un report di monitoraggio con parametro Rt pari a 0,85.

«Il rischio complessivo è basso sia in termini di probabilità di progressione sia di impatto sul sistema con una situazione tipica da area gialla - ha detto Ansaldi - Se applicassimo il nuovo sistema di monitoraggio, che si basa essenzialmente su fasce di incidenza e sulla pressione negli ospedali, si confermerebbe la situazione da area gialla».

I numeri della Liguria sembrano essere il risultato della combinata chiusure-vaccini: nelle ultime settimana la campagna vaccinale in regione ha subìto una brusca accelerata, e «se prendiamo in considerazione la popolazione che ha manifestato la volontà a vaccinarsi e quanti di loro lo hanno fatto - ha detto Ansaldi - tutti gli operatori sanitari e tutti gli ospiti delle rsa risultano vaccinati, gli over 80 si attestano a oltre il 91% mentre nella la fascia 70-79 anni la proporzione è pari all’84%».