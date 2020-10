Coronavirus, Genoa-Torino ufficialmente rinviata

Genoa-Torino è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Il match valido per la terza giornata di Serie A non si giocherà sabato alle ore 18. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio dopo la ripresa del consiglio straordinario di Lega che dopo la sospensione della seduta nella serata di ieri, mercoledì 30 settembre, si era nuovamente riunito a partire dalle ore 13 di giovedì 1 ottobre.

Nonostante qualche resistenza il consiglio ha preso atto della situazione del Genoa con i tesserati positivi saliti a 15 (11 calciatori e 4 membri dello staff) e ha optato per il rinvio a data da destinarsi. In mattinata, tra l'altro, era anche arrivata la decisione dell'Asl che aveva impedito agli uomini di Maran di allenarsi chiedendo un nuovo giro di tamponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto trapelato dal consiglio in futuro, però, varrà la regola Uefa secondo la quale basterebbero 13 giocatori disponibili (compresi quelli delle giovanili con almeno un portiere) per scendere in campo.