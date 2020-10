Genoa, secondo tampone per dieci calciatori: ancora tutti positivi

Rimangono positivi i 17 calciatori del Genoa contagiati dal covid-19. Lo ha comunicato la società rossoblù nella giornata di mercoledì 7 ottobre 2020.

«Il Genoa Cfc informa che nessuno dei 17 giocatori già positivi al test Covid-19 risulta al momento negativizzato - si legge nel comunicato - . Come già comunicato si tratta dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta».

«Per i primi 10 (Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta) - ha aggiunto il Genoa - la positività è stata rilevata anche al secondo tampone, effettuato come da indicazioni della Asl otto giorni dopo aver riscontrato il contagio. Per tutti gli altri il secondo tampone verrà eseguito con le tempistiche indicate dall’autorità sanitaria e nel rispetto dei protocolli vigenti».