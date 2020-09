Genoa calcio: 14 positivi dopo i tamponi tra calciatori e staff

14 persone positive. Un numero molto elevato che di fatto "azzanna" per almeno due settimane una squadra di serie A. Non solo il portiere Mattia Perin e Lasse Schone. Il coronavirus, infatti, colpisce duramente il Genoa che annuncia in una nota che, "dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall'evoluzione".

Il primo a risultare positivo era stato Perin, giusto alla vigilia della sfida col Napoli. La squadra era stata poi sottoposta a due giri di tamponi prima di partire per il capoluogo campano e solo Schone era stato lasciato a casa perchè nel suo caso il verdetto del test era stato incerto. Ora, però, la situazione è precipitata con altri 12 casi fra giocatori e staff tecnico.