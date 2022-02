Fiaccolata in memoria di Luc Montagnier al Porto Antico

La composita galassia no-vax e no green pass, si riunirà venerdì 18 febbraio a Genova per ricordare Luc Montagnier, premio Nobel per le sue ricerche sull'Aids e, ultimamente, accanito sostenitore e diffusore di teorie antivacciniste.

Ad organizzare la fiaccolata è il circolo provinciale genovese di Italexit che dà l'appuntamento per dopo domani alle 20.30 al Porto Antico.

La manifestazione si snoderà tra Palazzo San Giorgio e piazza De Ferrari e sarà anche rispettato un minuto di silenzio.

Dopo un giorno trascorso nel dubbio, in cui le voci sulla morte del professore si rincorrevano, la conferma è arrivata martedì scorso scatenando le fantasie dei complottisti.

Montagnier era per loro un punto di riferimento. Già nel 2010 lo scienziato aveva suscitato l'indignazione della comunità scientifica dopo aver asserito che l'Hiv poteva essere annientato con un particolare schema nutrizionale.

E poi le ricerche sulla "memoria dell'acqua", principio alla base dell'omeopatia, e ancora l'utilizzo della papaya contro la Sars e il Parkinson (consigliata anche a Papa Wojty?a). A chiudere il cerchio le sue posizione sul covid che hanno fatto da carburante ai no-vax.