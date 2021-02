Euroflora slitta al 2022, Bucci: «Notizia che non avrei mai voluto dare»

Il covid fa slittare al 2022 la nuova edizione di Euroflora, la kermesse florovivaistica internazionale di Genova, inizialmente in programma ai Parchi di Nervi dal 24 aprile al 9 maggio 2021. L'annuncio arriva dal sindaco Marco Bucci, nel punto stampa di fine giornata sull'andamento della pandemia in Liguria.

«È una notizia che non avrei mai voluto dare - spiega Bucci - abbiamo fatto tutto il possibile, ma ci sarebbe stato un rischio troppo elevato, anche per il denaro pubblico. È una decisione difficile, che abbiamo preso assieme al comitato tecnico-scientifico nazionale». La manifestazione si terrà, dunque, sempre ai Parchi di Nervi dal 23 aprile all'8 maggio 2022.

Dieci giorni fa il sindaco di Genova aveva parlato di Euroflora, sperando in un via libera alla kermesse. «Abbiamo già mandato a Roma il protocollo, come avevamo fatto per il Salone nautico e ci aspettiamo una risposta dal Cts e dal governo, com'è arrivata per il festival di Sanremo - aveva detto Bucci - se non sarà possibile fare Euroflora quest'anno, vorrà dire che la faremo l'anno prossimo perché non possiamo obbligare i fiori a fiorire in autunno».