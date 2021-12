Morto l'ex deputato ligure Minasso per complicanze del covid

Lutto in Liguria per la scomparsa di Eugenio Minasso, 62enne ex deputato e consigliere ligure, noto per il suo impegno nel mondo del calcio, era infatti stato anche patron e dirigente dell'Imperia. È morto all'ospedale San Martino di Genova a causa di complicanze dopo aver contratto il covid nei mesi estivi, aveva 62 anni.

Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino, ha scritto sulla propria pagina Instagram: "Per me è una giornata triste perché, dopo 3 mesi in rianimazione, è morto un mio conoscente di 62 anni per le complicanze del covid che, sbagliando, non si era vaccinato. Perché non si era vaccinato? Perché l’Italia è piena di cattivi maestri. Sento dire che gli italiani sono scettici sui vaccini per colpa dei social. Non è vero. La colpa più grande della campagna anti-vaccini e antiscientifica è di alcuni personaggi, soprattutto giornalisti scientificamente e intellettualmente disonesti che purtroppo occupano con arroganza e ignoranza da ormai 4 mesi tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche. Credo sia inaccettabile continuare così. Queste persone hanno sulla coscienza la morte di molte persone. Questo atteggiamento è pericoloso per l’Italia, per il sistema sanitario e per tutti i cittadini. Ora basta".

Eugenio Minasso era stato eletto come consigliere regionale per la prima volta nel 2000 all’interno della lista arancione 'Per la Liguria' del governatore Sandro Biasotti per poi passare al gruppo di Alleanza Nazionale. Rieletto nel 2005 come consigliere di minoranza, sempre con An. Alle politiche del 2008 era stato invece eletto deputato della XVI legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione X Liguria per Il Popolo della Libertà.