Estate 2022, stop alle restrizioni in spiagge e stabilimenti

Il 31 marzo 2022 è finito lo stato di emergenza per il Covid e molte delle restrizioni in vigore ormai da due anni per limitare la diffusione della pandemia sono terminate. Non sono più in vigore le divisioni delle regioni in colori e fasce di rischio, è terminato l'obbligo delle mascherine all'aperto e per la stagione balneare alle porte non ci saranno più restrizioni sui litorali.

Il Ministero della Salute ha emanato le linee guida per la ripartenza dei diversi settori economici, tra cui quello balneare, nelle quali non sono presenti obblighi di distanziamento o altre restrizioni, ma solo alcune indicazioni non vincolanti per una corretta ripresa delle attività produttive.

Dal primo maggio cessa ufficialmente l’obbligo di distanziamento tra ombrelloni e lettini sulle spiagge, negli ultimi due anni ogni ombrellone doveva avere un’area di 10 metri quadri. Il Ministero invita però i gestori degli stabilimenti balneari a favorire i pagamenti elettronici, la prenotazione degli accesssi e, in generale, ad adottare misure per evitare eccessivi assembramenti.

Non si tratta però di obblighi, ma di raccomandazioni. La disciplina delle attività balneari tornerà nella competenza delle Regioni, che potranno decidere di mantenere ancora alcune piccole limitazioni. La Liguria, che deve fare i conti con litorali più piccoli rispetto ad altre regioni, ha già emanato un'ordinanza che impone una distanza minima di 2,5 metri tra un ombrellone e l’altro sulla stessa fila e 3 metri tra una fila e l’altra.

Nessun obbligo di distanziamento invece per sedie a sdraio e lettini senza ombrelloni, il metro di distanza non va più garantito anche se rimane l'obbligo in capo ai gestori di igenizzare le postazioni a ogni cambio di clienti. Non ci sarà più nemmeno l'obbligo di annotare i nomi dei clienti nei registri per le operazioni di contact tracing in caso di contagio.

Le nuove linee guida del Ministero della Salute danno il via libera anche agli sport in spiaggia, si potrà quindi tornare a giocare a racchettoni o a beach volley in tutte le spiagge, senza più l'obbligo di indossare la mascherina. Per le discoteche cade ogni limite di capienza e si potrà tornare a consuamare cocktail anche in piedi.

Un'estate 2022 che si preannunica di ripresa per tutto il settore turistico e, in particolare, per quello balneare dopo due estati di difficoltà.