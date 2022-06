Esame maturità 2022, mascherine solo raccomandate

Durante gli esami di maturità la mascherina sarà solo raccomandata, niente più obbligo per gli studenti che affronteranno gli esami di Stato. La decisione è arrivata durante un vertice tra i ministri Speranza e Bianchi, che proporranno la nuova norma durante la prossima riunione del Governo.

L'obbligo di indossare le mascherine è ormai limitato a pochi luoghi particolari, come i mezzi di traporto pubblici e gli ospedali. Anche per le scuole vige l'obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza, ma i responsabili dei dicasteri dell'Istruzione e della Sanità hanno deciso di rimuovere l'obbligo.

Gli studenti che si apprestano ad affrontare gli esami di stato di primo e secondo grado (esame di terza media e maturità) potranno decidere liberamente se indossare o meno la mascherina durante lo svolgimento delle prove, che sarà infatti solo raccomandata.

La normativa attualmente in vigore prevede l'obbligo di mascherine per le scuole di ogni ordine e grado fino alla conclusione dell'anno scolastico, che corrisponde alla fine degli esami di maturità. Pertanto sarà necessario un intervento normativo del Governo, probabilmente con un apposito decreto legge, per modificare la disciplina in vigore.

Da alcuni giorni diversi partiti politici, in particolare Fratelli d'Italia e Lega, chiedevano la revoca dell'obbligo, sulla stessa linea anche il sottosegretario del Ministero della Salute Andrea Costa che, in una dichiarazione, ha anticipato le mosse del Governo: "Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l'abolizione dell'obbligo di mascherina per la maturità. Un'indicazione chiara sulla questione deve essere data dal governo".