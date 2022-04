Epatite nei bambini, Bassetti: "Escluderei legame con vaccino e covid"

È finora senza spiegazione l'aumento dei casi di epatite grave nei bambini, nelle ultime settimane le segnalazioni si sono moltiplicate soprattutto nel Regno Unito, dopo alcuni casi in diversi Paesi d'Europa e negli Stati Uniti è arrivata anche la notizia del primo caso in in Italia, a Prato in Toscana.

Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive al San Martino di Genova, ha spiegato all'all'Adnkronos Salute: "È difficile farsi un'idea. Potrebbe essere un agente infettivo, ad esempio un adenovirus che può dare un quadro così aggressivo, ma negli immunodepressi. Invece qui i casi sono in bambini sani, quindi è molto importate capire in questa fase se è un virus o un nuovo agente di epatite che colpisce solo i bambini. Ci preoccupa il fatto che siamo di fronte ad una epatite molto grave, che in alcuni casi ha portato al trapianto".

"Bisogna studiare tutti insieme e fare squadra a livello europeo - conclude il professore - capire anche la modalità di trasmissione, capire se ci sono agenti esterni o fattori autoimmuni. Però posiamo escludere il covid e i vaccini, credo che sia improbabile un loro coinvolgimento. Segnalare subito i casi sospetti - raccomanda - e non fare come accaduto in Cina con le polmoniti da Covid è importante."