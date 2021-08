Cameraman senza green pass, diretta tv annullata: "Tampone saltato per le code in autostrada"

La Lega Pro aveva aperto un'indagine dopo la mancata trasmissione della sfida Entella-Fiorenzuola, l'operatore non era potuto entrare allo stadio secondo le norme vigenti: "A causa di due incidenti è arrivato tardi al Comunale di Chiavari e non è riuscito a effettuare il tampone"

Nuovi aggiornamenti sulla notizia dell'operatore tv lasciato fuori dallo stadio Comunale di Chiavari perché sprovvisto di green pass (l'obbligo vale per tutti coloro che intendono accedere allo stadio, compresi giornalisti, fotografi e operatori). L'esclusione dell'operatore ha fatto così saltare la diretta della gara, creando un disservizio.

Netco Sports Italia, la società deputata alla ripresa e produzione delle immagini delle partite di Serie C, ha infatti raggiunto Lega Pro con una relazione, assumendosi la responsabilità di quanto accaduto. A causa di un problema logistico il tecnico che opera per Netco, pur consapevole di quanto dovesse fare nel rispetto dei protocolli sanitari, non è riuscito a effettuare il tampone in tempo utile prima di raggiungere lo stadio di Chiavari, a causa di due incidenti stradali nel suo avvicinamento allo stadio.

“Il cameraman del service che opera per noi - si legge nella relazione che Netco Sports Italia ha prodotto e recapitato alla Lega Pro - ­doveva giungere a destinazione con due ore di anticipo rispetto al fischio di inizio, in tempo per effettuare il tampone, ma purtroppo ben due incidenti stradali lo hanno rallentato al punto da giungere allo stadio a soli venti minuti dal via. Per la gravità di quanto accaduto rivedremo e rafforzeremo i processi organizzativi perché episodi di questo genere non si ripetano più”.

"Siamo sinceramente dispiaciuti per quanto accaduto - conclude Netco Sports Italia nella nota - siamo consapevoli che tali disservizi hanno generato il giustificato malcontento dei club interessati, dei loro tifosi, della Federazione e dei media partners di Lega Pro, faremo in modo che episodi simili non si ripetano più".

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha commentato: "Abbiamo agito tutti con estrema rapidità, ho apprezzato che Netco abbia fornito piena collaborazione, assumendosi immediatamente la responsabilità di quanto accaduto, senza giri di parole. È necessario ora rafforzare ulteriormente i controlli e mettere in atto un piano di verifica ancora più stringente perché episodi simili rimangano isolati e la qualità del nostro campionato venga preservata"