Riaprono i musei, al Ducale la mostra di Michelangelo è già sold out

Dopo più di due mesi di stop, lunedì quando la Liguria passerà in zona gialla riapriranno anche i musei, nei giorni feriali. E l'appello a comprare il biglietto di una mostra è stato subito accolto dai genovesi: le visite guidate a Michelangelo già sold out.

«Con la zona gialla e’ possibile dalla prossima settimana tornare a vivere l’arte. Lunedì alle 15, a palazzo Ducale, riapre la mostra su Michelangelo e le visite guidate sono gia’ sold out.. Già cento le prenotazioni per il pomeriggio, arrivate in meno di due ore: una grande risposta da parte del pubblico,segno della grande voglia di vivere la cultura dal vivo, nella sua piena espressivita’, nelle emozioni che puo’ suscitare e che da troppo ci mancano”. Lo scrive sul suo profilo fb l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo.

«Mercoledì – prosegue Cavo – riparte al Ducale “Io contagio” ,la mostra spettacolo su Edipo ideata da Davide Livermore,segno di una grande collaborazione con il teatro Nazionale: una mostra da non perdere, un’affascinante riflessione e attualizzazione dell’Edipo Re che permetterà ad attori, ora bloccati sui palcoscenici, di recitare in mostra all’interno di teche in un percorso tra arte visiva e teatro davvero unico. Sarà possibile visitare entrambe le mostre in settimana, non nei weekend: queste sono le regole».

«A maggior ragione, un grazie agli organizzatori per lo sforzo nella difficile impresa di tenere viva la proposta, (anche con il servizio delle visite guidate che tanto viene apprezzato e che si ripeterà in settimana) e di ammortizzare i costi. Lunedi’ riaprira’, tra gli altri, anche “Bansky» alla fortezza Firmafede di Sarzana. Un esempio della cultura che fa rete e non si ferma”, conclude l’assessore.