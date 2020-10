Dpcm, Toti al governo: «Rivedete provvedimenti per ristoranti, palestre, teatri e cinema»

Rivedere le norme inserite nel dpcm che maggiormente vanno a impattare sull'economia. La richiesta arriva dal presidente della Regione, Giovanni Toti, che ha voluto ricondividere il documento inviato al governo, a firma delle Regioni, prima della firma del nuovo dpcm.

Dopo il fiume di critiche da parte degli operatori commerciali verso un dpcm che chiude palestre e piscine e che fa chiudere alle 18 bar, ristoranti, gelaterie e tutti quegli esercizi che somministrano cibo e bevande, Toti ha voluto diffondere quelle che erano «le nostre principali richieste e lo sono ancora adesso».

Tradotto: ristoranti aperti sino alle 23 se garantiscono servizio al tavolo, palestre e piscine aperte insieme con cinema e teatri «che hanno registrato pochissimi contagi, sulla base dei dati epidemiologici», e ancora tamponi (molecolari o antigenici) solo ai sintomatici e ai contatti stretti «per ridurre la pressione su laboratori e Asl in questo momento di emergenza».

«Ci sono attività che in questi mesi hanno fatto un gigantesco lavoro per adeguarsi alle nuove regole per la sicurezza e nonostante questo oggi si ritrovano di nuovo chiuse - sottolinea Toti - E dopo la prima fase dell’emergenza, con aiuti lenti, a singhiozzo e che in alcuni casi non sono proprio arrivati, i cittadini si aspettano risposte veloci altrimenti continueranno ad avere sfiducia completa nel sistema e nella sua capacità di reazione. Il governo ci ascolti e ripensi ad alcune misure contenute nel decreto: a pagare il prezzo più alto non possono essere sempre le stesse categorie».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Toti le soluzioni vanno cucite su misura, cercando di preservare le attività economiche e partendo dalla tutela delle fasce più deboli, cui andrebbero riservati orari dedicati nei supermercati e aiuti pubblici per il trasporto in taxi.