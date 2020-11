Nuovo dpcm, perché la Liguria potrebbe passare da zona gialla ad arancione

Al termine di giornate al limite del surreale, mercoledì sera i liguri hanno appreso dalle parole del premier Giuseppe Conte che la regione è stata classificata fra quelle nell'area gialla e dunque con minori restrizioni rispetto alle regioni inserite nelle zone arancioni e rosse.

Venerdì 6 novembre entra in vigore il nuovo dpcm per tentare di contenere i contagi da coronavirus. Nessun lockdown in Liguria, ma poche misure mirate, a cominciare dalla limitazione agli spostamenti dalle 22 alle 5, salvo per motivi di lavoro o necessità, e dalla capienza dei mezzi pubblici ridotta al 50%.

Ma, e c'è un ma, quello che il premier Conte ha detto chiaro è che le singole regioni potrebbero non mantenere lo stesso colore da qui al 3 dicembre, giorno in cui cesserà la validità del dpcm. E questo, nel nostro caso, significa che da gialla la Liguria potrebbe passare ad arancione o rossa.

La classificazione delle regioni illustrata dal presidente del Consiglio si fonda sul monitoraggio di venerdì scorso, basato sui dati dal 19 al 25 ottobre. Il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute si basa su 21 indicatori, validati dal Comitato Tecnico Scientifico. Se i numeri della settimana successiva rispetto a quella in cui sono state prese le decisioni saranno peggiorati, Liguria e Veneto potrebbero finire in zona arancione insieme a Puglia e Sicilia.

La speranza ovviamente è che il quadro della pandemia nella nostra regione vada migliorando e non ci sia la necessità di assumere misure più restrittive. Qui di seguito una infografica, che riassume le regole valide da venerdì 6 novembre nelle singole regioni, a seconda del colore di appartenenza.