Nuovo dpcm, mascherina obbligatoria all'aperto e limiti all'autonomia delle Regioni

Oggi, 7 ottobre, scade il Dpcm, entrato in vigore un mese fa. La questione verrà affrontata questa mattina durante la riunione del consiglio dei ministri, già convocata per ieri e posticipata a oggi, dopo che la quarantena fiduciaria imposta a 41 deputati non ha permesso di raggiungere il numero legale alla Camera sulla risoluzione a favore della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio.

La riunione di questa mattina dovrebbe servire a dare il via libera al nuovo Dpcm con obbligo della mascherine anche all'aperto e proroga dello stato di emergenza. In serata il governo illustrerà in videoconferenza alle Regioni il nuovo documento. Le Regioni dovrebbero avere l'autonomia solo di adottare misure più restrittive. Per allentare le regole invece dovranno avere il parere favorevole del comitato tecnico scientifico.

Se questa sarà la versione definitiva del testo, non ci sarà soddisfazione per il presidente della Regione, Giovanni Toti, che a più riprese ha chiesto una maggiore autonomia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.