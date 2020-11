Covid, dove fare i tamponi gratuiti a Genova e provincia: la mappa

In questo momento sono molti i cittadini che chiedono di poter effettuare il tampone per vedere se hanno contratto il coronavirus, e - a parte gli ambulatori privati - ci sono alcuni punti allestiti da Asl 3 e Asl 4 per i tamponi, a piedi o drive-through. Alcuni sono in accesso diretto, come i primi elencati, mentre per gli altri occorre la prenotazione del medico o l'appuntamento ricevuto dal dipartimento igiene.

Ecco dove trovarli, e come accedervi:

Asl 3

Tamponi antigenici rapidi gratuiti, in accesso diretto, a piedi:

Dall'11 novembre: Porto Antico

Porta Siberia (ex Museo Luzzati)

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12

Cornigliano, Villa Bombrini

Accesso da via Muratori 11R (cancello

Dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13

Recco, ex ospedale Sant'Antonio Casa della Salute Asl 3

Via Bianchi 1

Dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 12

Ambulatorio tamponi antigenici rapidi e molecolari gratuiti su prenotazione Gsat Distretto 12:

Struppa, Casa della Salute Asl 3

via Struppa 150

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,30

Tamponi antigenici rapidi gratuiti, su prenotazione dal medico di famiglia per il distretto 10, in macchina:

Teglia

Via Carnia 153 (Giardini Villa Rosa)

Dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale e pediatri del distretto 10 (Aft 10)

Via Carnia 153 (Giardini Villa Rosa) Dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale e pediatri del distretto 10 (Aft 10) Serra Riccò (Pedemonte)

Via Medicina 56

Dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale del distretto 10 (Aft 9)

Tamponi molecolari rinofaringei gratuiti, su appuntamento ricevuto dal dipartimento igiene, in macchina:

Ambulatorio drive Quarto dei Mille

Via Maggio 6, da ingresso storico

Dal lunedì al sabato su appuntamento

Via Maggio 6, da ingresso storico Dal lunedì al sabato su appuntamento Ambulatorio mobile Fiera del Mare - Padiglione B "Jean Nouvel"

Dal lunedì al sabato su appuntamento

Asl 4

Tamponi molecolari rinofaringei gratuiti, su appuntamento del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a piedi:

Progetto scuola (rivolto a bambini - insegnanti - personale Ata)

Lavagna - Ospedale di Lavagna

presso il tendone dedicato - davanti alla sede del 118

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16

Tamponi molecolari rinofaringei gratuiti, su prenotazione del medico di medicina generale tramite dipartimento di prevenzione, in macchina:

Lavagna, Ospedaòe di Lavagna

via Don Bobbio 25

dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 14

via Don Bobbio 25 dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 14 Rapallo - Ospedale di Rapallo

via San Pietro 8

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14

L'esito del tampone sarà visibile al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta sul portale regionale.

Tamponi antigenici rapidi gratuiti, accesso su appuntamento, progetto con il medico di medicina generale (in attivazione):

Chiavari -Palazzina ambulatori, piano terra

Rapallo - Ospedale Punto di Primo Intervento

Sestri Levante - Ospedale, primo piano

Moneglia - Croce Azzurra

Borzonasca - Polo Sanitario

Rezzoaglio - Polo Sanitario

Casarza Ligure - Croce Verde

Cicagna - Polo sanitario

Per informazioni: www.regione.liguria.it/coronavirus