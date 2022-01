“Solo donatori non vaccinati”, il Galliera: “Fake news, seguiamo le regole del centro nazionale sangue”

La fake news corre sui social: "Il Galliera di Genova cerca donatori di sangue non vaccinati, il perché mi è ignoto ma lascia delle riflessioni".

L'unica riflessione che conta, davvero, è che diffondere false informazioni è pericoloso e destabilizzante per la salute e la sicurezza dei pazienti che hanno bisogno di trasfusioni di sangue.

"La chiamata a donare il sangue segue le regole del Centro Nazionale Sangue senza alcuna discriminazione tra vaccinati e non", spiegano facendo chiarezza dalla direzione sanitaria e dal centro trasfusionale dell'ospedale Galliera.

La bufala, questa volta, nascerebbe da un'errata interpretazione di una circolare del Ministero della Salute (consultabile a questo link), con cui si è stabilito che non vi è obbligo di green pass per accedere alle strutture di raccolta.

Una decisione assunta - come spiegano dall'Avis - in quanto i donatori si sottopongono a una prestazione sanitaria, dopo aver seguito un triage telefonico finalizzato a conoscere in modo approfondito le loro attività svolte negli ultimi giorni.

A questo si aggiungono: l'accesso contingentato previa prenotazione, il rispetto del distanziamento sociale, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la misurazione della temperatura, la somministrazione di un questionario e un colloquio con il medico.

"Il nemico da sconfiggere è il covid, non gli strumenti che lo studio e la ricerca mettono in campo per combatterlo - conclude Avis - Per questo invitiamo tutti a proteggersi, vaccinarsi, prevenire il contagio e dare il proprio contributo donando il proprio sangue o plasma".