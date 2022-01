Tamponi anti covid fuori dalle discoteche, ok dalla Regione

Tamponi all'esterno delle discoteche per ripartire in sicurezza e consentire le riaperture, attualmente le sale da ballo sono state chiuse fino al 31 gennaio 2022 per effetto del decreto 'festività' del governo Draghi. Il consiglio regionale ha approvato con 18 voti a favore (maggioranza e Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Davide Natale e Armando Sanna del gruppo Pd-Articolo Uno), un voto contrario (Paolo Ugolini del Movimento 5 Stelle) e due astenuti (Lista Ferruccio Sansa) un ordine del giorno presentato dal Brunello Brunetto della Lega.

Il documento, sottoscritto dai colleghi del gruppo, impegna la giunta ad attivarsi affinché sia possibile predisporre nelle adiacenze esterne delle discoteche, a cura dei gestori, punti in cui effettuare i tamponi rapidi da parte di medici, infermieri e farmacisti.

Nel documento si rileva che la chiusura dei locali da ballo, seppur attuata per il contenimento della pandemia covid, ha ingenerato gravi danni economici al settore, che necessita di ripartire in sicurezza al più presto e che la chiusura dei locali da ballo, un luogo più facilmente controllabile, sta sicuramente aggravando fenomeni di mala movida nelle città.