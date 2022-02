Riapertura discoteche: Confesercenti Genova chiede ristori e aumento posti

"Bene la riapertura, ma servono ristori adeguati al mondo delle discoteche e vanno adottati tutti i provvedimenti necessari a tornare al più presto alla piena capienza, quantomeno all'aperto, e ad aumentare dal 50 al 75% quella per i locali al chiuso".

Così il rappresentante del sindacato italiano dancing e discoteche Sided Confesercenti Genova Tonino Rocca commenta la riapertura a partire da oggi in tutta Italia delle discoteche dopo lo stop imposto dal covid.

La ripartenza avviene con una limitazione della capienza al 50% per i locali al chiuso e al 75% per quelli all'aperto, ingresso consentito ai soli possessori di green pass rafforzato e obbligo di mascherina tranne che sulla pista da ballo.

"La riapertura rappresenta il primo passo, atteso ormai da mesi, per un ritorno alla normalità. - sottolinea Rocca - Nessuno può però pensare che sia sufficiente riaprire a capienza ridotta per mettersi alle spalle le sofferenze di questi ultimi due anni, che hanno visto molte attività chiudere per sempre. Per evitare che altri locali vadano incontro allo stesso destino nei mesi a venire, servono ristori adeguati".