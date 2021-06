Covid, Toti: «Anche le discoteche devono ripartire con il green pass»

Il presidente della Regione: «Speriamo che il Comitato Tecnico Scientifico in poche ore dia il via libera al protocollo che permetterebbe ai giovani di tornare a ballare in sicurezza con il green pass dal primo luglio»

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha parlato di riapertura delle discoteche con il green pass. Un tema che aveva già affrontato nelle scorse settimane e che torna di attualità considerando che la politica nazionale, e il comitato tecnico scientifico, sta affrontando la questione valutando la riapertura con la possibilità di ballare a partire dal primo luglio.

«Anche le discoteche devono ripartire - ha scritto Toti sui propri social - perché l’apertura in “modalità ristorante” non basta per dare una boccata d’ossigeno ai tremila locali in Italia che sono chiusi da mesi e danno lavoro a 100mila persone».

«Speriamo che il Comitato Tecnico Scientifico - ha aggiunto il governatore - in poche ore dia il via libera al protocollo che permetterebbe ai giovani di tornare a ballare in sicurezza con il green pass dal primo luglio. I dati dell’epidemia lo consentono: con regole precise anche questo settore deve poter tornare a vivere».

Cos'è il green pass

Il Parlamento europeo riunito ieri a Strasburgo ha votato a favore dell’introduzione del Green pass europeo. Si tratta del certificato digitale covid-19 che è già realtà in nove paesi europei e che consente di viaggiare tra i Paesi Ue senza dover fare tamponi o quarantene se si è vaccinati oppure se si è guariti dalla malattia. Il voto dell'europarlamento costituisce la rimozione dell'ultimo ostacolo ai viaggi liberi tra paesi Ue. Lunedì prossimo dovrebbe arrivare la firma dell'accordo. Per entrare poi concretamente in funzione dal primo luglio, quando i governi dell'Unione Europea avranno adeguato i sistemi informatici e gli uffici per distribuirlo e renderlo in grado di essere letto attraverso il Qr Code con una piattaforma tecnologica comune. Il Qr Code a lettura ottica emessi dai singoli paesi verranno inseriti nel Gateway, che li raccoglierà tutti.