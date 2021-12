Covid, la stretta del governo nel decreto di Natale: cosa cambia

Approvato all'unanimità il nuovo decreto legge 'festività' che mette in pratica l'atteso giro di vite per arginare la crescita dei contagi in Italia in vista di Natale e Capodanno. Le novità, tra regole, divieti e restrizioni, sono state illustrate dal ministro della salute Roberto Speranza in conferenza stampa, ecco le principali norme contenute nel decreto e riportate da Today.it.

Terza dose a quattro mesi

Si attende l'ok di Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e un approfondimento tecnico, ma l'orientamento del governo è per la riduzione a quattro mesi del periodo minimo per la somministrazione della terza dose 'booster'

Green pass valido sei mesi

Ridotta a sei mesi, dal primo febbraio 2022, la durata del green pass 'rafforzato' (quello che si ottiene solo con il vaccino). I sei mesi decorrono dalla data dell'ultima somministrazione del vaccino, tutti coloro che hanno già effettuato la seconda dose potranno prenotare con tutta calma la terza in questo mese e mezzo che ci separa dall'entrata in vigore della norma.

Ampliamento super green pass

Vengono ampliati con il nuovo decreto i luoghi in cui si accede solo con il super green pass, ovvero quello che viene rilasciato solo a chi è guarito o vaccinato. Di seguito le novità, che si aggiungono alle restrizioni già in vigore. Super green passo obbligatorio (anche in zona bianca) dal 30 dicembre (lo prevede l'articolo 7 della bozza del decreto) per:

musei;

mostre;

parchi tematici e parchi di divertimento;

centri sociali;

sale gioco;

sale scommesse;

sale bingo;

piscine;

palestre;

ristorazione al chiuso al banco (quindi anche per un semplice caffè al banco da bar).

Mascherine obbligatorie all'aperto

Per la Liguria cambia poco considerando che con la zona gialla sono già obbligatorie, ma il nuovo decreto introduce nuovamente l'obbligo all'aperto anche nelle regioni che si trovano in zona bianca e, quindi, in tutta Italia.

Obbligo Fpp2

Per accedere a teatri, cinema, stadi, eventi sportivi al chiuso, mezzi di trasporto a lunga percorrenza e trasporto pubblico locale (treni, aerei, navi, bus e metropolitane) è obbligatorio indossare la mascherina Fpp2.

No al consumo di cibo e bevande al chiuso

Diventa vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Vietate le feste all'aperto

Sono vietate fino al 31 gennaio 2022 le feste in piazza e gli eventi all'aperti a rischio assembramento. Stop anche per discoteche e sale da ballo.

Per chi arriva dall'estero: tampone e quarantena

Rimane la regola del tampone obbligatorio per chi arriva dall'estero anche se è vaccinato. È prevista l'effettuazione di tamponi a campione al momento dell'ingresso in Italia dall'estero: in caso di positività, si applica la misura dell'isolamento fiduciario per dieci giorni. Chi non ha a disposizione un alloggio dove stare in isolamento va nel Covid Hotel.

Altre norme